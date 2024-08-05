Осокин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.06.1806
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1806
Отец: Осокин Михаил Трофимович
Мать: Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Осокина) Ксения Петровна
Мать ребёнка: Флина Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Флина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Флина Ивановна
Смерть
1879