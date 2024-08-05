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Осокин Петр Михайлович

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.06.1806

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1806

Отец: Осокин Михаил Трофимович

Мать: Ульяна Яковлевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Осокина) Ксения Петровна

Мать ребёнка: Флина Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Трофимов Иван Петрович

Мать ребёнка: Флина Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Трофимов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Флина Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1879

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