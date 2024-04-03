Осипова Евдокия 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Осипов Сысой Петров

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Осипов Афанасий Петров

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Осипова) Февронья Петровна

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Осипова) Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

Смерть
Неизвестно

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