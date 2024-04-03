Осипова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Осипов Сысой Петров
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Осипова) Февронья Петровна
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Осипова) Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
Смерть
Неизвестно