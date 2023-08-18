Тятов Митрофан
Место рожденияАвгустовка, Самарская область
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Тятов Степан
Мать: Тятова Ульяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятова Ефимия Тихоновна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тятов Алексей
Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тятов Николай
Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Тятова) Софья
Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тятов Севастьян
Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Тятова) Мария
Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна
Смерть
Неизвестно