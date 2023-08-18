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Тятов Митрофан

Место рождения

Августовка, Самарская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Тятов Степан

Мать: Тятова Ульяна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова Ефимия Тихоновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тятов Алексей

Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Тятов Николай

Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Тятова) Софья

Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тятов Севастьян

Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Тятова) Мария

Мать ребёнка: Тятова Ефимия Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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