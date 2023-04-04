Ильнар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильнар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сауия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инсаф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиля

Мать ребёнка: не указана