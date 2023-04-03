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Наталья Федорова
Наталья Федорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Яковлев
1767 г.р.
Мать
Анна Иванова
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Федор Яковлев
Мать:
Анна Иванова
Смерть
Неизвестно
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