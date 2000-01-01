Ходырева Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ходырев Александр Федорович

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Серафима Александровна

Отец ребёнка: Ходырев Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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