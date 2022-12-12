Волкова Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Ольга Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Волков Семен Антонович

Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Андрей Антонович

Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий Антонович

Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Антон Ларионович

Смерть
Неизвестно
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