Волкова Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович
Рождение ребёнка
05.04.1885
Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно