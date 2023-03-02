Пончак Израиль Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пончак Израиль Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1927

Дочь: Левина Любовь

Мать ребёнка: Пончак Евгения (Геня Сендеровна)

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пончак Евгения (Геня Сендеровна)

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пончак Евгения (Геня Сендеровна)

Смерть
1937
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