Пончак Израиль Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1927
Дочь: Левина Любовь
Мать ребёнка: Пончак Евгения (Геня Сендеровна)
Рождение ребёнка
08.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пончак Евгения (Геня Сендеровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937