Сальникова (Челнокова) Ульяна Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Челнокова) Ульяна Евстафиевна

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Место рождения

Сергеево-Ржавка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Челноков Евстафий Фёдорович

Мать: не указана

Сергеево-Ржавка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1888 ст.

Муж: Сальников Иван Ефимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1890 ст.

Дочь: Сальникова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Сальников Иван Ефимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Сын: Сальников Георгий Иванович

Отец ребёнка: Сальников Иван Ефимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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