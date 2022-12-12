Сальникова (Челнокова) Ульяна Евстафиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Челноков Евстафий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1890 ст.
Дочь: Сальникова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сальников Иван Ефимович
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.
Сын: Сальников Георгий Иванович
Отец ребёнка: Сальников Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно