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Костанди Юлия Борисовна

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Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.09.1992

Дочь: Костанди Анастасия Эдуардовна

Отец ребёнка: Костанди Эдуард Павлович

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1995

Сын: Костанди Павел Эдуардович

Отец ребёнка: Костанди Эдуард Павлович

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костанди Эдуард Павлович

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
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