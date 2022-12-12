Костанди Юлия Борисовна
Место рождения
Дата рождения04.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1992
Дочь: Костанди Анастасия Эдуардовна
Отец ребёнка: Костанди Эдуард Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1995
Сын: Костанди Павел Эдуардович
Отец ребёнка: Костанди Эдуард Павлович
Бракосочетание
Неизвестно