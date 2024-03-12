(Полянских) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полянских) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полянских Иван

Мать: Полянских (Мезрина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белухин Герман

Рождение ребёнка
06.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белухин Герман

Рождение ребёнка
18.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белухин Герман

Смерть
Неизвестно

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