Никитина Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Никитин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
08.11.1906
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
25.08.1927
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно