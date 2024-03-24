Никитина Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Анна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Никитин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Никитин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Никитин Василий Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
25.08.1927

Сын: Никитин Николай Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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