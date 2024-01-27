Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Сергей

Мать: Клавдия Васильевна

Смерть
1957
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