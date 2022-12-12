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Бебелин Василий Ильич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1926

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бебелин Илья Иванович

Мать: Бебелина Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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