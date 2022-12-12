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Бебелин Василий Ильич
Бебелин Василий Ильич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1926
Дата смерти
1989
Пол
Мужской
Отец
Бебелин Илья Иванович
1903 г.р.
Мать
Бебелина Прасковья Алексеевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Бебелин Илья Иванович
Мать:
Бебелина Прасковья Алексеевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1989
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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