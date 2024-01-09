Бывалькевич (Бывалькевичева) Матрона Семеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти09.11.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1884
Сын: Бывалькевич Дометий Захариевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Боханов, Чернігівська область
Смерть
09.11.1886