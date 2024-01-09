Бывалькевич (Бывалькевичева) Матрона Семеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Бывалькевичева) Матрона Семеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

09.11.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Захарий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Захарий Филиппович

Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Бывалькевич Дометий Захариевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Смерть
09.11.1886

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