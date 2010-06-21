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Предигер Валерия Владимировна
Предигер Валерия Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.2010
Пол
Женский
Отец
Предигер Владимир Андреевич
1982 г.р.
Мать
Предигер Анастасия Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.2010
Отец:
Предигер Владимир Андреевич
Мать:
Предигер Анастасия Владимировна
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