Цветкова Елена Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Цветкова Аграфена Евгеньевна
Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Цветкова Евпраксия Евгеньевна
Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Цветкова Прасковья Евгеньевна
Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Цветкова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Цветков Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.
Дочь: Цветкова Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно