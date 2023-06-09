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Цветкова Елена Терентьевна

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Цветкова Аграфена Евгеньевна

Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Цветкова Евпраксия Евгеньевна

Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Цветкова Прасковья Евгеньевна

Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Цветкова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Цветков Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Цветков Евгений Григорьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.

Дочь: Цветкова Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Евгений Григорьевич

Смерть
Неизвестно