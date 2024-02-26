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Ирина Лукьянова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Андреев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Иван Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Андреев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Семен Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Андреев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1765

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