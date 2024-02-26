Ирина Лукьянова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Андреев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Иван Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Семен Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Андреев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1765