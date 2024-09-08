Кириленков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1920
Дата смерти24.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1949
Дочь: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна
Мать ребёнка: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна
Смерть
24.12.1990