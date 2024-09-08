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Кириленков Василий Иванович

Место рождения

Жадро, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.04.1920

Дата смерти

24.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1920

Отец: Кириленков Иван Иванович

Мать: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Жадро, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1949

Дочь: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна

Мать ребёнка: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна

Смерть
24.12.1990

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