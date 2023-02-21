Лукожева Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукожева Марьям

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукожев Осман Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Ислам Османович

Отец ребёнка: Лукожев Осман Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Давуд Османович

Отец ребёнка: Лукожев Осман Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Индира Османовна

Отец ребёнка: Лукожев Осман Алиевич

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