Лукожева Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукожев Осман Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукожев Осман Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Индира Османовна
Отец ребёнка: Лукожев Осман Алиевич