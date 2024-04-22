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Мильштейн Довид Авраамович

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

23.01.1913

Дата смерти

10.07.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1913

Отец: Мильштейн Авраам Львович

Мать: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 2об
Смерть
10.07.1913 ст.
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: «От воспаления желудка и кишек» | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 126об
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