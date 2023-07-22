Пелагея Филатова (Феофилактова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Филатова (Феофилактова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1844 по 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.

Сын: Сергий Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1871 ст.

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1873 ст.

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1875 ст.

Сын: Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1877 ст.

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1881 ст.

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванов

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