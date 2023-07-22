Пелагея Филатова (Феофилактова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филат
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.
Сын: Сергий Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1871 ст.
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
04.08.1873 ст.
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
22.05.1875 ст.
Сын: Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
25.05.1877 ст.
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
09.04.1881 ст.
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванов