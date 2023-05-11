Будков Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1916
Дата смерти07.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916
Отец: Будков Федор
Мать: Будкова Галина
Рождение ребёнка
13.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будкова Александра Григорьевна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Будкова Александра Григорьевна
Смерть
07.01.1987