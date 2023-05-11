Будков Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будков Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1916

Дата смерти

07.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916

Отец: Будков Федор

Мать: Будкова Галина

Рождение ребёнка
13.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будкова Александра Григорьевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будков Евгений Павлович

Мать ребёнка: Будкова Александра Григорьевна

Смерть
07.01.1987