Щеголенкова Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголенкова Анастасия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1979 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.2020

Сын: Федин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Федин Андрей Викторович

Рождение ребёнка
01.09.2022

Дочь: Федина Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Федин Андрей Викторович

Рождение ребёнка
01.09.2022

Сын: Федин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Федин Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Андрей Викторович

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