Щеголенкова Анастасия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.2020
Отец ребёнка: Федин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
01.09.2022
Дочь: Федина Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Федин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
01.09.2022
Отец ребёнка: Федин Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно