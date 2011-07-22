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Сат Начын Эртинеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2011

Отец: Сат Эртине Михайлович

Мать: Сат Ольга Николаевна