Селезнева Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Пелагея Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1858

Муж: Селезнев Максим Парфеньевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
31.08.1858

Сын: Селезнев Александр Максимович

Отец ребёнка: Селезнев Максим Парфеньевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
17.03.1860

Сын: Селезнев Кирилл Максимович

Отец ребёнка: Селезнев Максим Парфеньевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно