Селезнева Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1858
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
31.08.1858
Сын: Селезнев Александр Максимович
Отец ребёнка: Селезнев Максим Парфеньевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
17.03.1860
Сын: Селезнев Кирилл Максимович
Отец ребёнка: Селезнев Максим Парфеньевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно