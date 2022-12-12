Денисенко-Добрянская (Добрянская) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко-Добрянская (Добрянская) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

18.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1982

Отец: Добрянский Василий Александрович

Мать: Добрянская Наталья Анатольевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.06.2001

Дочь: Денисенко Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.03.2009

Сын: Денисенко Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
14.01.2016

Сын: Денисенко Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
12.02.2021

Муж: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
10.11.2021

Дочь: Денисенко-Добрянская София Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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