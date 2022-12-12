Денисенко-Добрянская (Добрянская) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1982
Рождение ребёнка
09.06.2001
Дочь: Денисенко Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
11.03.2009
Сын: Денисенко Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
14.01.2016
Сын: Денисенко Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович
Бракосочетание
12.02.2021
Рождение ребёнка
10.11.2021
Дочь: Денисенко-Добрянская София Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисенко-Добрянский Дмитрий Викторович