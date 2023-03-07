Архипова (Довылина?) Агрипина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Довылина?) Агрипина Алексеева

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Место рождения

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1865

Сын: Архипов Никита Иванович

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1869

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Тихон Иванович

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Архипов (кулагин) Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
крещение 12 марта 1894 года
Смерть
Неизвестно
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