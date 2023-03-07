Архипова (Довылина?) Агрипина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1862
Рождение ребёнка
08.09.1865
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.04.1869
Рождение ребёнка
12.06.1873
Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Тихон Иванович
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Архипов (кулагин) Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович
крещение 12 марта 1894 года
Смерть
Неизвестно