Сырчина Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Сырчин Андрей Федотов
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Сырчин Гурий Андреев
Отец ребёнка: Сырчин Андрей Федотов
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Сырчин Андрей Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790