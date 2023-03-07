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Сырчина Дарья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Сырчин Андрей Федотов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Сырчин Гурий Андреев

Отец ребёнка: Сырчин Андрей Федотов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Сырчин Сильвестр Андреев

Отец ребёнка: Сырчин Андрей Федотов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Андрей Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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