Толкач Никифор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1880
Отец: Толкач Тимофей Ильич
Мать: Толкач Мария Петровна
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкач Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Толкач Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Толкач Анастасия
Смерть
Неизвестно