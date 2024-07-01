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Толкач Никифор Тимофеевич

Место рождения

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

03.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1880

Отец: Толкач Тимофей Ильич

Мать: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкач Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Толкач Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Толкач Анастасия

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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