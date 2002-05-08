Епифанова Муза Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Муза Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1936

Дата смерти

08.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1936

Отец: Дектяренко Владимир

Мать: Дектяренко Марья Афонасьевна

Рождение ребёнка
16.03.1957

Дочь: Даник-Цыбина Евгения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.01.1960

Сын: Торощин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.03.1976

Сын: Торощин Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Нестеров Геннадий Михайлович

Смерть
08.05.2002
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