Епифанова Муза Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1936
Дата смерти08.05.2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1936
Отец: Дектяренко Владимир
Рождение ребёнка
16.03.1957
Дочь: Даник-Цыбина Евгения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.01.1960
Сын: Торощин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1976
Отец ребёнка: Нестеров Геннадий Михайлович
Смерть
08.05.2002