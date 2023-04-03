Захарьин Панкрат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Захарьин Осип Селиверстов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец городовой службы
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно