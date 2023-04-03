Захарьин Панкрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Панкрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1641 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1673 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Захарьин Осип Селиверстов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец городовой службы
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно