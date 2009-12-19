Горохова Людмила Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1928
Дата смерти19.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1955
Дочь: Целищева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Горохов Иван Антонович
Тужа, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.12.2009
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область