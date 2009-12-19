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Горохова Людмила Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1928

Дата смерти

19.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928

Отец: Ануфриев Артемий Андреевич

Мать: Ануфриева Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Иван Антонович

Рождение ребёнка
03.05.1955

Дочь: Целищева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Горохов Иван Антонович

Тужа, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.12.2009
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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