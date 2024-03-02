Гаус Эдуард Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаус Эдуард Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1983

Отец: Гаус Виктор Германович

Мать: Гаус Лидия

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