Стародумова Фотиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1652
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Стародумов Кирилл Софронов
Отец ребёнка: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Стародумов Андрей Софронов
Отец ребёнка: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Стародумов Максим Софронов
Отец ребёнка: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Стародумов Владимир Софронов
Отец ребёнка: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Стародумов Емельян Софронов
Отец ребёнка: Стародумов Софрон (Софронко) Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Клюевский у речки Едомихи, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710