Ратинская Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Ратинский Алексей
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Спицын Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спицын Гедалий
Отец ребёнка: Спицын Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Александр
Отец ребёнка: Михалев Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Виктор
Отец ребёнка: Михалев Пантелеймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михалев Пантелеймон
Смерть
Неизвестно