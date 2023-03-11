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Ратинская Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ратинский Алексей

Мать: Ратинская Аполлинария Аполлоновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Спицын Эдуард Васильевич

Отец ребёнка: Спицын Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Гедалий

Отец ребёнка: Спицын Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Александр

Отец ребёнка: Михалев Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Виктор

Отец ребёнка: Михалев Пантелеймон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Пантелеймон

Смерть
Неизвестно