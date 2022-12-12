Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Брюхов Космин (Кузьма) Михеевич
Мать: не указана
д. Скородумка
Бракосочетание
04.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Брюхова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Дочь: Антропова Матрона Евтихьевна
Мать ребёнка: Брюхова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно