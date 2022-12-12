Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)

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Место рождения

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Брюхов Космин (Кузьма) Михеевич

Мать: не указана

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
д. Скородумка
Бракосочетание
04.02.1894 ст.

Жена: Брюхова Александра Васильевна

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.06.1897 ст.

Сын: Брюхов Михаил Евтихьевич

Мать ребёнка: Брюхова Александра Васильевна

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Дочь: Антропова Матрона Евтихьевна

Мать ребёнка: Брюхова Александра Васильевна

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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