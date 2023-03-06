Коляда (Заболотная) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коляда (Заболотная) Людмила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1972

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Коляда Александр Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: Коляда Александр Иванович

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.03.1984

Сын: Коляда Александр Александрович

Отец ребёнка: Коляда Александр Иванович

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
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