Коляда (Заболотная) Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1972
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Коляда Александр Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: Коляда Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1984
Сын: Коляда Александр Александрович
Отец ребёнка: Коляда Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно