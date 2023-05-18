Стебельский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1798
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Глоговская Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Стебельский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна
дом 187
Рождение ребёнка
09.07.1830
Сын: Стебельский Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна
Смерть
Неизвестно