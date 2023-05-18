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Стебельский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1798

Жена: Стебельска Пелагея Станиславовна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Глоговская Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Стебельский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна

Великая Сушица, Львівська область
дом 187
Рождение ребёнка
09.07.1830

Сын: Стебельский Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Стебельска Пелагея Станиславовна

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
Неизвестно