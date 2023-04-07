Калуга (Чернягова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуга (Чернягова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернягов Василий Федотович

Мать: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.05.1939

Сын: Чернягов Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Керимова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Калуга Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калуга Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуга Василий Филиппович

Смерть
1943