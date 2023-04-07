Калуга (Чернягова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1939
Сын: Чернягов Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Керимова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Калуга Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калуга Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943