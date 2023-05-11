Гульфира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульфира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабирзянова Гульназ Фагимовна

Отец ребёнка: Аминов Фагим Миннигалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминов Ильнур Фагимович

Отец ребёнка: Аминов Фагим Миннигалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминов Фасил Фагимович

Отец ребёнка: Аминов Фагим Миннигалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминов Фагим Миннигалиевич