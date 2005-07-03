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Митяшина Наталья Николаевна
Митяшина Наталья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.2005
Пол
Женский
Отец
Митяшин Никола Владимирович
1981 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2005
Отец:
Митяшин Никола Владимирович
Мать: не указана
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