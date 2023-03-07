Зандер Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно, что это Зандер Василий Сергеевич, родился в Павлограде в 1886 году. Жил там же, служащий. Осужден в 1921 году. (источник - С.В. Волков. "База данных «Участники Белого движения в России»")
Рождение ребёнка
31.05.1920
Сын: Зандер Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Зандер Ольга Михайловна
Дворянский титул
До 1920
Дворянин Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зандер Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно