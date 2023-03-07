Зандер Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗандер Василий Сергеевич

Зандер Василий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно, что это Зандер Василий Сергеевич, родился в Павлограде в 1886 году. Жил там же, служащий. Осужден в 1921 году. (источник - С.В. Волков. "База данных «Участники Белого движения в России»")
Рождение ребёнка
31.05.1920

Сын: Зандер Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Зандер Ольга Михайловна

Дворянский титул
До 1920
Дворянин Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зандер Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close