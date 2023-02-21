Гудима Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудима Владимир

Гудима Владимир

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Место рождения

Кишинёв

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудима Прасковья Михайловна

Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудима Прасковья Михайловна

Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудима Прасковья Михайловна

Кишинёв
Смерть
Неизвестно
Кишинёв
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