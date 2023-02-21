Гудима Владимир
Место рожденияКишинёв
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1955
Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1958
Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кишинёв
Смерть
Неизвестно
Кишинёв