Кипор (Золотарева) Лидия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипор (Золотарева) Лидия Яковлева

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Место рождения

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1944

Отец: Золотарев Яков Иванович

Мать: Золотарева Евдокия Васильевна

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.12.1965

Сын: Кипор Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кипор Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
22.02.1972

Дочь: Литвинова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Кипор Алексей Григорьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кипор Алексей Григорьевич