Кипор (Золотарева) Лидия Яковлева
Место рождения
Дата рождения26.06.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1944
Рождение ребёнка
05.12.1965
Сын: Кипор Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кипор Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.02.1972
Дочь: Литвинова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Кипор Алексей Григорьевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно