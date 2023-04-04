Азаров Илья
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Азаров Андрей
Мать: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Азарова Екатерина
Мать ребёнка: Азарова Елизавета
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850
Сын: Азаров Архип
Мать ребёнка: Азарова Елизавета
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Елизавета
Смерть
Неизвестно