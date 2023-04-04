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Азаров Илья

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Азаров Андрей

Мать: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Азарова Екатерина

Мать ребёнка: Азарова Елизавета

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Азаров Архип

Мать ребёнка: Азарова Елизавета

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Елизавета

Смерть
Неизвестно