Нестеров Анатолий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1960

Отец: не указан

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

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