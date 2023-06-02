Рябова Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1990
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.03.2013
Дочь: Рябова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Рябов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.2016
Дочь: Рябова Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Рябов Сергей Сергеевич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно