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Чумановъ Василий
Чумановъ Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Мужской
Отец
Чумановъ Евдокимъ
Мать
Чуманова Прасковья
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Чумановъ Евдокимъ
Мать:
Чуманова Прасковья
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