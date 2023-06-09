(Штеникова) Анисия Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штеникова) Анисия Филимоновна

Место рождения

Архиповское, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Штеников Филимон Александрович

Мать: ?

Архиповское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1872

Муж: Молодцов Мирон Каримович

Witnesses:По жениху: починка Хвощевского Ларион Васильев Исаков, Макарьевского прихода д. Федюнинской Иван Иванов Ванеев. По невесте: поч. Ачера Николай (Исаков) и Михаил Венедиктовы Исаковы
Смерть
Неизвестно